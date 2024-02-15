Величкин объяснил, почему «Металлург» может не дойти до финала Кубка Гагарина

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин оценил перспективы магнитогорской команды в плей-офф КХЛ.

«Я 28 лет переживал за «Металлург», поэтому сейчас спокойно наслаждаюсь игрой, смотрю с интересом матчи, получаю удовольствие. Команда перестраивается, клуб тоже. Может ли это помешать «Металлургу» дойти до финала? Мне интересно, как с этим всем они справятся. Болею за команду, переживаний нет, я свое отпереживал. Единственный недостаток — мало опыта. Молодые мальчишки, которые сейчас выбились в лидеры, не имеют опыта игры в финале. Да, они играли в плей-офф за «Стальных Лис», но плей-офф в КХЛ отличается. Вот это главная опасность. Но у меня есть надежда на их задор, силу и желание», — цитирует Величкина Legalbet.

На данный момент «Металлург» с 87 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Последний раз клуб из Магнитогорска выигрывал Кубок Гагарина в 2016 году.