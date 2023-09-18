КХЛ оштрафовала форварда «Барыса» Асетова
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между «Барысом» и «Адмиралом» (4:3).
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Алихана Асетова по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении.
«Барыс» после шести матчей занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 5 очков. «Адмирал» с 4 очками — на 11-й строчке.
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