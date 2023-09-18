Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:17

КХЛ оштрафовала форварда «Барыса» Асетова

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между «Барысом» и «Адмиралом» (4:3).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Алихана Асетова по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении.

«Барыс» после шести матчей занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 5 очков. «Адмирал» с 4 очками — на 11-й строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/17/519713.html
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Барыс
0
Читайте также
Майя Хромых: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Алина Горбачева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Синоптик спрогнозировал жару в Центральной России на следующей неделе
В США заявили об уничтожении Россией лучших подготовленных НАТО бригад ВСУ
Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по Украине
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард СКА Толчинский: «Мы все хотим выиграть, это видно. Может быть, из-за большого желания торопимся»

Ротенберг — о поражении от «Сибири»: «В третьем периоде СКА показал лучшую игру в сезоне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
18.09 16:30
Барыс – Нефтехимик
 - : -
18.09 17:00
Сал. Юлаев – Торпедо
 - : -
18.09 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 - : -
18.09 17:00
Трактор – Лада
 - : -
18.09 19:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.09 19:00
Ак Барс – Витязь
 - : -
18.09 19:30
Динамо М – Спартак
 - : -
18.09 19:30
Сочи – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости