КХЛ: расписание матчей и трансляции игр КХЛ 18 сентября
На 18 сентября запланированы восемь матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2023 / 2024.
Игры на территории Российской Федерации можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Матчи показывают телеканалы КХЛ ТВ и KHL Prime, сайт КХЛ (раздел Видео), «Матч ТВ» и сайт федерального спортивного телеканала matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Оkko.
Расписание матчей и трансляции КХЛ 18 сентября, понедельник
16.30. «Барыс» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск».
17.00. «Металлург» — «Автомобилист»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Оkkо, «ТВ ИН» (Магнитогорск).
17.00. «Салават Юлаев» — «Торпедо»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо, телеканал «БСТ» (Уфа), телеканал «НН 24» (Нижний Новгород).
17.00. «Трактор» — «Лада»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «ОТВ» (Челябинск).
19.00. ЦСКА — «Локомотив»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Матч ТВ», «Кинопоиск», «Первый ярославский» (Ярославль)
19.30. «Ак Барс» — «Витязь»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Okko, телеканал «ТНВ Татарстан» (Казань)
19.30. «Динамо» Москва — «Спартак»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Okko.
19.30. «Сочи» — «Северсталь»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск».
Время — московское.
Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.
|18.09
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|18.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|18.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|18.09
|19:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.09
|19:00
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|18.09
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|18.09
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -