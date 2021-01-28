КХЛ организовала специальный конкурс для талисманов команд

1 февраля стартует первая премия на звание лучшего талисмана КХЛ. Проект получил название «Талисмания КХЛ», сообщает пресс-служба лиги.

Первый этап стартует уже 1 февраля и продлится семь дней: талисманам необходимо записать на видео свой танец. Через неделю, 8 февраля, герои покажут, кто из них лучше обращается с клюшкой и может стать примером для других талисманов или болельщиков. Все видео будут опубликованы на сайте проекта, а также в официальной группе КХЛ в «Вконтакте».

Слоганом проекта стало кредо талисманов «В ответе за праздник!».

21 февраля в рамках финального YouTube-шоу состоится заключительный этап. Талисманы посоревнуются в конкурсах, сценарий которых до последнего останется тайной. В эфире шоу члены жюри подведут итоги дистанционных этапов «Талисмании» и всего проекта. Лучший талисман КХЛ в сезоне-2020/2021 получит не только титул, но и специальный шеврон на джерси, с которым продолжит развлекать болельщиков на матчах своей команды.