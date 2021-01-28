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Квартальнов — о победе над «Автомобилистом»: «В каких-то эпизодах нас спас Рейдеборн»

20:30
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало игры, хороший первый период. Во втором забили два гола, немного выдохнули. Было несколько неприятных моментов — нужно отдать должное «Автомобилисту», они здорово сыграли. В каких-то эпизодах нас спас Адам Рейдеборн. Третий период был неплохой, мы довольны победой. Началась серия из пяти игр через день, готовимся дальше», — приводит слова тренера сайт казанцев.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20328.html

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