Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало игры, хороший первый период. Во втором забили два гола, немного выдохнули. Было несколько неприятных моментов — нужно отдать должное «Автомобилисту», они здорово сыграли. В каких-то эпизодах нас спас Адам Рейдеборн. Третий период был неплохой, мы довольны победой. Началась серия из пяти игр через день, готовимся дальше», — приводит слова тренера сайт казанцев.