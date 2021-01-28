«Металлург» победил «Спартак» и обеспечил себе попадание в плей-офф

«Металлург» одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Магнитка» переиграла красно-белых со счетом 3:1.

Эта победа позволила команде из Магнитогорска обеспечить себе место в плей-офф.

«Спартак» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах, но продолжает борьбу за попадение в плей-офф.

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«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Яковлев — 8 (Чибисов), 9:38 — 0:1. Ганзл — 10 (Радил, Бакош), 14:31 — 1:1. Кулемин — 5 (бол., Нестрашил), 38:19 — 1:2. Чибисов — 15 (Хольм, Голдобин), 57:11 — 1:3.

Вратари: Гудачек (58:44 — 58:53, 59:36) — Кошечкин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (8+10+12) — 27 (10+9+8).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

28 января. Москва. «ЦСКА Арена». 3344 зрителя.