«Динамо» — «Северсталь»: все голы седьмого матча серии плей-офф

«Динамо» обыграло «Северсталь» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и стало последним четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В составе динамовцев шайбы забросили Иван Игумнов и Вячеслав Войнов. В составе «Северстали» отличился Егор Морозов.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу московского клуба, следующим соперником которого в плей-офф будет ЦСКА.