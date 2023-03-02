Кашников: «По ходу игры не особо придавал значение тому, что вели в 2 шайбы»
Защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
— Полные трибуны, приехало много наших болельщиков, — цитирует «РБ Спорт» Кашникова. — Я считаю, что мы сегодня сыграли хорошо. Пропустили 2 шайбы в меньшинстве. Исправим этот аспект, и в дальнейшем все будет хорошо.
— В прошлом году вы играли в плей-офф в лиге Квебека. Отличается ли атмосфера в Канаде от той, что вы увидели сегодня?
— Там все стадионы гораздо меньше, чем в КХЛ. В матчах регулярки собираются почти всегда полные трибуны из-за того, что города не очень большие. В Нижнекамске поддержка болельщиков чувствуется не меньше, даже в Казань приезжают за нас поболеть. Это очень приятно. Единственное, что остается нам — это радовать их победами. Уверен, что в пятницу их здесь будет еще больше.
— Сегодня по ходу матча упустили преимущество в 2 шайбы. С чем это связано?
— По ходу игры не особо придавал значение тому, что вели сегодня в 2 шайбы. Просто мы играли хорошо, важно было сохранить темп на протяжении всего матча. Почти выстояли 5-минутное удаление. Сегодня все бились, блокировали броски. Полностью убрать удаления очень трудно, но свести их хотя бы к минимуму — необходимо.
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