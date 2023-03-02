Воробьев — о победе над «Ак Барсом»: «Все сегодня выложились по-максимуму, отдали все силы»

Защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Эмоции от сегодняшней игры положительные. Настраивались на тяжелую игру. Понимали, что сделаем все ради победы. Коллектив живет мыслью о том, что хочется еще поиграть в хоккей. Никто не хочет на отдых. Все сегодня выложились по-максимуму, отдали все силы. «Ак Барс» — очень мастеровитая команда, с этим спорить нет смысла. Получилось в начале забить голы. Дальше мы понимали, что «Ак Барс» — это не та команда, которая расклеится. Было очень непросто», — цитирует «РБ Спорт» Воробьева.

«Нефтехимик» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Казани 3 марта.