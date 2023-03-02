Форвард «Нефтехимика» Порядин рассказал, зачем подслушивал разговор Радулова и Шипачева

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин в интервью «СЭ» после победы над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в первом матче серии стартового раунда Кубка Гагарина рассказал, для чего подслушивал разговор Александра Радулова и Вадима Шипачева во время игры. Момент попал в трансляцию матча.

«Да плохо слышно было, если честно. Обсуждали какие-то моменты на вбрасывании. Я думал, они просто перестанут разговаривать, когда меня увидят. Но они шептали что-то дальше», — сказал Порядин.

«Нефтехимик» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Казани 3 марта.