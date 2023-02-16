«Каролина» предлагала миллион долларов за Никишина, когда он играл в «Спартаке»

Как стало известно «СЭ», «Каролина» пыталась выкупить контракт защитника СКА Александра Никишина за 1 миллион долларов.

На тот момент он играл в «Спартаке» и его соглашение было действительно до конца сезона- 2023/24. Прошлым летом Никишин был обменян в СКА на девять игроков и 50 миллионов рублей.

В нынешнем регулярном чемпионате он набрал 50 (10+40) очков в 61 игре. Его контракт с армейским клубом будет действовать до мая 2025 года.