«Автомобилист» в гостях переиграл «Амур»
«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.
В составе хозяев отличились Денис Вихарев и Станислав Бочаров.
За «Автомобилист» забросили Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста, а также дублем отметился Алексей Макеев.
«Амур» занимает 9-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 67 очков за 64 матча.
«Автомобилист» располагается на 2-й строчке с 79 баллами за 63 игры.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Голы: Мэйсек — 34 (Трямкин), 9:18 — 0:1. Вихарев — 4 (Коротких, Гиздатуллин), 9:39 — 1:1. Макеев — 3 (Белоусов, Блэкер), 21:37 — 1:2. Бочаров — 11 (Николишин), 21:48 — 2:2. Да Коста — 19 (Голышев, Баранцев), 22:23 — 2:3. Макеев — 4, 29:35 — 2:4.
Вратари: Калниньш (57:49) — Маттссон.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 35 (13+13+9) — 35 (9+18+8).
Судьи: Кочетов, Ромасько.
16 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 4334 зрителя.
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Амур – Автомобилист
|2 : 4
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Адмирал – Ак Барс
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Трактор – Сочи
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Витязь – Куньлунь
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Спартак – Динамо М
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