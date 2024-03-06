Канарейкин: «Возвращение Кузнецова в КХЛ возможно»

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился мнением о возможном возвращении форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова в КХЛ.

«Вы знаете, в общем-то возвращение в КХЛ возможно, наверное. Понимаете, в чем дело? Хочется, чтобы игрок нашел себя, чтобы он вышел из такой ситуации, а потом все остальное», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

2 марта стало известно, что 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Вашингтоном». Через несколько часов клуб выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов.

Кузнецова не забрали с драфта отказов, поэтому «Вашингтон» отправил его в «Херши» — фарм-клуб, выступающий в АХЛ.

В сезоне-2023/24 форвард набрал 17 (6+11) очков в 43 матчах за «Вашингтон», он не выходил на лед в официальных матчах с 27 января.