Защитник «Салавата Юлаева» Коледов получил порез шеи в матче с «Трактором»

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов получил порез шеи в четвертом матче серии против «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина.

В начале первого периода 29-летний хоккеист получил порез шеи во время столкновения за воротами своей команды.

Игра проходит в Челябинске. «Трактор» ведет в серии после трех первых матчей (2-1).