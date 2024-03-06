«Автомобилист» встретится с «Ак Барсом» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ в среду, 6 марта. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Автомобилист» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Матч также в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей первого раунда Кубка Гагарина.

«Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:1. Клуб из Екатеринбурга ведет в серии со счетом 3-0 в серии до четырех побед.

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