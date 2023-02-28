Каменев: «Один матч динамовцы у СКА вырвут». В плей-офф просто так не заходят"

Бывший нападающий СКА Василий Каменев рассказал, что думает о противостоянии в первом раунде плей-офф КХЛ между клубом из Санкт-Петербурга и минским «Динамо».

«И по составу, и по манере игры, и по готовности СКА, конечно, проходит минское «Динамо». Но если брать во внимание то, что белорусы — наши братья и поддержка у них в стране большая, один матч у СКА они вырвут. Наверное, серия завершится со счетом 4-1. Противник все равно серьезный, в плей-офф просто так не заходят», — приводит «РБ Спорт» слова Каменева.

Первый матч между командами пройдет 1 марта в Петербурге. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.