Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:01

КХЛ объявила лучших игроков февраля

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Матвей Мичков.
Фото ХК «Сочи»

Комиссия по определению лучших хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ определила лучших игроков февраля.

Вратарем месяца стал голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов. Казанцы одержали шесть побед в семи матчах. По воротам Мифтахова была нанесено 196 бросков, из которых кипер отразил 93,88 процента. Коэффициент надежности составил 1,80.

Лучшим защитником февраля признан Джозеф Душак из минского «Динамо» — на его счету 11 (3+8) очков в 10 матчах. Его шайба в ворота «Витязя» (2:1) стала победной и вывела минчан в плей-офф КХЛ.

Лучшим нападающим стал Михаил Григоренко из ЦСКА. На счету форварда 16 (10+6) очков в 12 матчах в феврале.

Лучшим новичком февраля признан нападающий «Сочи» Матвей Мичков — он набрал 12 (4+8) очков в 12 матчах. В игре с «Кунь Лунем» Мичков установил клубный рекорд, набрал 5 очков в одной игре.

Михаил Григоренко
Хоккей
КХЛ
Матвей Мичков
2
0
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Песков прокомментировал временное ограничение полетов в Пулково
Глава Адыгеи сообщил о падении беспилотника в поселке Новом
Суд оштрафовал владельца Wikipedia за отказ удалить статьи о воинских частях РФ
В Пулково отменили ограничения на полеты
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин о бонусе Радулова: «У многих клубов есть такие бонусы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости