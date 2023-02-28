КХЛ объявила лучших игроков февраля

Комиссия по определению лучших хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ определила лучших игроков февраля.

Вратарем месяца стал голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов. Казанцы одержали шесть побед в семи матчах. По воротам Мифтахова была нанесено 196 бросков, из которых кипер отразил 93,88 процента. Коэффициент надежности составил 1,80.

Лучшим защитником февраля признан Джозеф Душак из минского «Динамо» — на его счету 11 (3+8) очков в 10 матчах. Его шайба в ворота «Витязя» (2:1) стала победной и вывела минчан в плей-офф КХЛ.

Лучшим нападающим стал Михаил Григоренко из ЦСКА. На счету форварда 16 (10+6) очков в 12 матчах в феврале.

Лучшим новичком февраля признан нападающий «Сочи» Матвей Мичков — он набрал 12 (4+8) очков в 12 матчах. В игре с «Кунь Лунем» Мичков установил клубный рекорд, набрал 5 очков в одной игре.