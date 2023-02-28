КХЛ объявила лучших игроков февраля
Комиссия по определению лучших хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ определила лучших игроков февраля.
Вратарем месяца стал голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов. Казанцы одержали шесть побед в семи матчах. По воротам Мифтахова была нанесено 196 бросков, из которых кипер отразил 93,88 процента. Коэффициент надежности составил 1,80.
Лучшим защитником февраля признан Джозеф Душак из минского «Динамо» — на его счету 11 (3+8) очков в 10 матчах. Его шайба в ворота «Витязя» (2:1) стала победной и вывела минчан в плей-офф КХЛ.
Лучшим нападающим стал Михаил Григоренко из ЦСКА. На счету форварда 16 (10+6) очков в 12 матчах в феврале.
Лучшим новичком февраля признан нападающий «Сочи» Матвей Мичков — он набрал 12 (4+8) очков в 12 матчах. В игре с «Кунь Лунем» Мичков установил клубный рекорд, набрал 5 очков в одной игре.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4