Умер бывший гендиректор ХК «Спартак» Петр Чувилин
Бывший генеральный менеджер «Спартака» Андрей Яковенко сообщил, что экс-директор «Спартак» Петр Чувилин умер в возрасте 54 лет.
«Он скончался 26 февраля от сердечной недостаточности. При нем команда показывала хороший результат, был хороший коллектив», — приводит слова Яковенко ТАСС.
Чувилин ранее возглавлял ликвидированные «Инкредбанк» и «Столичный торговый банк», в 2014 году он был осужден по обвинению в покушении на мошенничество. В «Спартаке» Чувилин работал на руководящих постах с 2006 по 2011 год. При нем клуб достиг наивысшего успеха в Континентальной хоккейной лиге — дважды вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, обыграв в первом раунде плей-офф в 2009 году петербургский СКА, а в 2010 году — московское «Динамо».
Источник: https://tass.ru/sport/17159843
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