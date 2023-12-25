Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:00

Какие матчи КХЛ пройдут в Санкт-Петербурге в новогодние праздники: расписание и время начала игр (25 декабря — 7 января)

Опубликовано расписание игр КХЛ на новогодние праздники в Санкт-Петербурге
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Сергеев (ХК СКА).
Фото ХК СКА

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 не будет прерываться на новогодние праздники. Игры 17-й недели завершатся 30 декабря, а 18-я неделя стартует уже 3 января. Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить игры местной команды СКА. Публикуем расписание игр питерской команды на новогодние праздники.

Расписание игр КХЛ в Санкт-Петербурге на новогодние праздники

30 декабря, суббота

17.30. СКА — «Автомобилист»

3 января, среда

17.00. СКА — «Витязь»

5 января, пятница

17.00. СКА — «Локомотив»

7 января, воскресенье

17.00. СКА — «Металлург»

Полный календарь игр КХЛ смотрите на сайте «СЭ».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
0
Читайте также
Холанн в роли Санта-Клауса и стильный Нойер. Как спортсмены встретили Рождество
Бивол подвел итоги боя с Артуром
Набиуллина прокомментировала присвоение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии
CNN предрек завершение конфликта на Украине заморозкой боевых действий
Популярное видео
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Адмирал» расторг контракт с форвардом Варфоломеевым
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 43 27 16 59
2 Авангард 41 27 14 57
3 Сал. Юлаев 41 25 16 53
4 Лада 44 22 22 53
5 Трактор 43 23 20 51
6 Автомобилист 44 23 21 51
7 Ак Барс 43 24 19 50
8 Сибирь 44 20 24 47
9 Амур 42 17 25 42
10 Нефтехимик 42 15 27 39
11 Адмирал 41 13 28 35
12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
1 Спартак 44 29 15 62
2 Динамо М 43 29 14 62
3 Локомотив 41 27 14 57
4 Торпедо 43 26 17 55
5 СКА 42 27 15 55
6 ЦСКА 42 22 20 47
7 Северсталь 42 19 23 45
8 Динамо Мн 41 18 23 40
9 Куньлунь РС 43 15 28 35
10 Сочи 43 14 29 33
11 Витязь 43 14 29 33
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
25.12 12:00
Амур – Нефтехимик
 - : -
25.12 19:30
ЦСКА – Сал. Юлаев
 - : -
25.12 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости