«Адмирал» расторг контракт с форвардом Варфоломеевым

«Адмирал» объявил о расторжении контракта с нападающим Павлом Варфоломеевым. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

18 ноября «Адмирал» поместил 28-летнего форварда в список отказов.

Варфоломеев в этом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ провел за клуб из Владивостока 16 матчей и набрал 7 (2+5) очков.