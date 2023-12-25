Бабаев подал в КХЛ заявление о дискриминации Жафярова и Евсеева в «Ак Барсе» с требованием разорвать их контракты

По информации «СЭ», агент Шуми Бабаев подал в КХЛ заявление с требованием разорвать контракты его клиентов Дамира Жафярова и Никиты Евсеева с «Ак Барсом» по пункту «спортивная дискриминация».

Жафяров перестал попадать в состав казанского клуба, а Евсеев был отправлен в ВХЛ.