Источник: защитник Барберио может вернуться в КХЛ

Бывший защитник «Ак Барса» Марк Барберио может вернуться в КХЛ. Он ведет переговоры с одном из клубов лиги, сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на Blick.

В сезоне-2021/22 на счету 31-летнего Барберио шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ и 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1».

В Кубке Гагарина канадец не сыграл по причине травмы, полученной в контрольном матче против «Нефтехимика» 24 февраля.

До этого он провел два года в Швейцарской национальной лиге, выступая за «Лозанну».