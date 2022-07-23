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Сегодня, 14:43

Бывший форвард «Спартака» Виртанен отрицает обвинения в сексуальном насилии

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джейк Виртанен.
Фото USA Today Sports

Бывший нападающий «Спартака» Джейк Виртанен отрицает обвинения в сексуальном насилии.

25-летний хоккеист посетил очередное заседание Верховного суда провинции Британская Колумбия (Канада) по делу об инциденте, произошедшем в сентябре 2017 года. Тогда Виртанен выступал за «Ванкувер», форварда обвиняют в том, что он подверг сексуальному насилию канадку Коллин Эден в Ванкувере.

«Я не подвергал ее сексуальному насилию. Она была активным, равноправным и увлеченным участником», — приводит Sportsnet слова Виртанена на судебном заседании.

Также хоккеист заявил, что у него не было намерения встретиться с девушкой исключительно ради секса и заявил, что она сама настаивала на половом контакте.

«Она хотела переспать со мной. Она трогала мое тело, мой пенис. Думаю, очевидно, что она хотела со мной переспать. Давала ли она устное согласие на секс? Она показала свое согласие своими действиями», — добавил Виртанен, отвечая на вопросы адвоката со стороны Эден.

Предположительно, инцидент состоялся 26 сентября 2017 года. Коллин Эден приехала в Ванкувер, чтобы навестить друзей, и списалась с Виртаненом, который предложил ей встретиться. По словам девушки, хоккеист привел ее к себе в номер отеля и склонил ее к сексу, несмотря на то, что она несколько раз заявила, что не хочет этого.

Эден подала заявление в полицию Ванкувера в мае 2021 года. После этого «Ванкувер» расторг контракт с Виртаненом. В сентябре 2021 года хоккеист перешел в «Спартак», в составе которого набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах. В марте 2022 года форвард покинул московский клуб.

Источник: https://www.sportsnet.ca/nhl/article/former-canuck-jake-virtanen-denies-sexual-assault-charge-in-testimony/
Джейк Виртанен
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0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
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1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
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2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
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2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
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2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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2 - 5
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4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
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4 - 1
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4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
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