Бывший форвард «Витязя» Одетт может перейти в швейцарскую «Лозанну»

Бывший форвард «Витязя» Даниэль Одетт может перейти в швейцарскую «Лозанну», сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на Blick.

По информации «СЭ», канадский нападающий расторг контракт с клубом под влиянием отца.

На счету 26-летнего Одетта 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он забросил 17 шайб и отдал 22 голевые передачи при показателе полезности «-5».

Концовку сезона-2021/22 канадец Одетт провел в шведском клубе «Эребру», сыграв 18 матчей, набрав в них 9 (2+7) очков при полезности «-2».