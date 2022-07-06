Источник: Федотов, Карнаухов, Капризов не являются фигурантами уголовных дел о покупке военных билетов

Следственные органы не проводят проверок в отношении хоккеистов Павла Карнаухова, Ивана Федотова, а также Кирилла Капризова, сообщил RT источник в силовых структурах.

«Доследственных проверок по делам о покупке военных билетов в отношении перечисленных хоккеистов не проводится», — сказал информированный собеседник в правоохранительных органах в ответ на вопрос.

По его словам, никаких уголовных дел, где в качестве подозреваемых фигурировали бы фамилии игроков, также не возбуждено.

Как стало известно «СЭ», во многих клубах КХЛ активно изучают ситуацию по поводу военных билетов своих хоккеистов. С игроками уже созваниваются представители команд, чтобы уточнить все детали юридического состояния на тему армейской службы.