В клубах КХЛ активно изучают ситуацию по поводу военных билетов своих хоккеистов

Как стало известно «СЭ», во многих клубах КХЛ активно изучают ситуацию по поводу военных билетов своих хоккеистов. С игроками уже созваниваются представители команд, чтобы уточнить все детали юридического состояния на тему армейской службы.

Напомним, что сегодня Telegram-канал SHOT сообщил о том, что несколько хоккеистов, в том числе форвард «Миннесоты» Каирилл Капризов и нападающий ЦСКА Павел Карнаухов подозреваются в том, что купили военные билеты через Фарита Самигуллина, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредника взяли в апреле этого года, позже из СИЗО перевели под домашний арест.