Вице-президент КХЛ о Бузовой на матчах: «Она медийный человек, нет ничего плохого, что она приходит на матчи»

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал о работе клубов Лиги по популяризации хоккея.

«Авангард» — один из передовиков КХЛ в плане маркетинговой деятельности. Там экспериментируют, пробуют что-то новое, но это может быть на грани или за рамками привычного. Поэтому это вызывает критику. Использование селебрити — оправданный шаг с их стороны, это работа на различную аудиторию. Ольга Бузова — медийный человек, поэтому нет ничего плохого в том, что она посещает матчи и участвует в жизни клуба", — цитирует Доброхвалова «РБ Спорт».

В Кубке Гагарина сезона-2021/22 «Авангард» проиграл «Металлургу» со счетом 4-3 в серии в полуфинале Восточной конференции. В седьмом матче этой серии омичей поддерживала телеведущая и певица Ольга Бузова.