«Авангард» может провести первые 12 матчей нового сезона на выезде

Как стало известно «СЭ», «Авангард» может провести первые 12 матчей регулярного чемпионата на выезде.

Учитывая, что сезон начнется 1 сентября, то предположительно первая игра на новой омской арене может состояться в конце сентября или начале октября.

«Авангард» занял пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 и в 1/4 финала плей-офф уступил «Металлургу» со счетом в серии 3:4.