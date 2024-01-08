Гераськин: «Мне давали шансы в «Авангарде», вопросы ко мне»

Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин вспомнил о выступлениях за омский «Авангард».

«Не скажу, что меня неправильно использовали. Мне давали шансы. Да, у меня не получалось, но это уже ко мне вопросы», — цитирует Гераськина «Чемпионат».

25-летний нападающий в декабре перешел в «Металлург» в результате тройного трансфера с «Авангардом» и «Ак Барсом». В первых четырех матчах за магнитогорцев Гераськин забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи.