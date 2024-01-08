Щитов считает, что судьям нужно было давать удаление в овертайме матча СКА — «Металлург»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что форвард «Металлурга» Игорь Гераськин нарушил правила на защитнике СКА Артеме Сергееве в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (2:1 ОТ).

«Я думаю, что там можно было бы дать две минуты. Игрок не владел шайбой, коньком попали в него. Понятно, что это было непредумышленно, но в этом эпизоде можно было давать удаление. Тогда, может быть, все решилось бы в серии буллитов. Я думаю, что там было удаление. Я смотрел этот момент. Игрока, не владеющего шайбой, сбили коньками. Повторюсь: понятно, что это было сделано не специально. Это стопроцентные две минуты. Не знаю, как бы дальше сложился этот эпизод, но судьи здесь недоглядели. Но сейчас уже ничего не поделаешь», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

На данный момент «Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 49 матчах. СКА располагается на четвертой строчке на «Западе» с 64 очками после 48 игр.