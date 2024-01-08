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Сегодня, 14:03

Щитов считает, что судьям нужно было давать удаление в овертайме матча СКА — «Металлург»

Алина Савинова
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что форвард «Металлурга» Игорь Гераськин нарушил правила на защитнике СКА Артеме Сергееве в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (2:1 ОТ).

«Я думаю, что там можно было бы дать две минуты. Игрок не владел шайбой, коньком попали в него. Понятно, что это было непредумышленно, но в этом эпизоде можно было давать удаление. Тогда, может быть, все решилось бы в серии буллитов. Я думаю, что там было удаление. Я смотрел этот момент. Игрока, не владеющего шайбой, сбили коньками. Повторюсь: понятно, что это было сделано не специально. Это стопроцентные две минуты. Не знаю, как бы дальше сложился этот эпизод, но судьи здесь недоглядели. Но сейчас уже ничего не поделаешь», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

На данный момент «Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 49 матчах. СКА располагается на четвертой строчке на «Западе» с 64 очками после 48 игр.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-sud-yam-nuzhno-by-lo-davat-udalenie-v-overtajme-ska-metallurg/
Никита Щитов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 49 31 18 68
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 47 30 17 63
4 Автомобилист 50 27 23 59
5 Лада 49 24 25 58
6 Трактор 49 26 23 57
7 Ак Барс 47 27 20 56
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 49 20 29 49
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 32 15 68
2 Спартак 49 30 19 67
3 Динамо М 48 31 17 66
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 47 28 19 59
6 ЦСКА 47 25 22 54
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 46 20 26 45
9 Витязь 48 15 33 36
10 Куньлунь РС 49 15 34 36
11 Сочи 49 14 35 34
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