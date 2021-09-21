Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Михаил Кравец ответил на вопросы журналистов после поражения от СКА (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Результатом мы не довольны, — сказал Кравец. — Счет — 1:5. Знали, что у СКА хорошее большинство. Может, у меня было мало времени подготовить команду, но ребята и в сезоне неплохо играли в меньшинстве. Первый период был очень хороший, второй — практически весь был 1:1. Досадный третий гол в концовке, конечно, подламывает. Не могу сказать, что мы сдались. Мы старались. Не откажешь команде в желании, движении и выполнении задания. Ребята бились с сильным соперником. Надо налаживать игру в меньшинстве и обороне. Есть моменты, в которых мы уступаем. Надо вылезать из этой ситуации. Впереди игры с прямыми соперниками — с «Куньлунем» из нашей конференции. У нас задача — попасть в плей-офф. Анализируем игру и двигаемся дальше.

— Небольшое преимущество СКА по броскам — позитивный знак?

— Позитивный знак в том, что мы дали бросить СКА 21 раз. Но наши 18 бросков — это мало. Хорошо, если команда будет бросать по 30 раз или чуть больше. Это то, к чему мы должны стремиться. А такие моменты, когда надо было бросать, сегодня возникали. Но, к сожалению, мы ищем передачу. Надо играть на своих лучших качествах. Если есть бросок, надо бросать, а не искать передачу. Маленький разрыв — это здорово, но нам надо больше бросать. Тогда будет больше голов.

— Каково начинать вытягивать бегемота из болота против такой команды как СКА?

— Не соглашусь с бегемотом. Все-таки мы — тигры, не надо сравнивать с бегемотом. Такая судьба у тренера. Я люблю свою работу. Рад, что меня пригласили. Нельзя настраивать себя, что «Амур» проигрывает, и надо кого-то тащить. Надо не тащить, а жить вместе с командой и стараться выигрывать. Победы дадут уверенность и мне, и всем ребятам.

— Первый матч с новой командой вы провели в городе, где вы живете. Пришлось ли вам лететь в Хабаровск? Где вы приняли команду?

— Принял здесь, в Питере. Сохранил девять часов. Вчера у нас была подготовительная тренировка. Ребята только прилетели. Нужно было разбежаться, поработать над большинством, обороной. Звенья и большинство были изменены так, как я вижу и знаю этих игроков. Вчера на короткой интенсивной тренировке поработали над этими деталями.