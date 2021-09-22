КХЛ: расписание и результаты матчей 22 сентября
07:30
В среду, 22 сентября, в КХЛ будут сыграны 4 матча.
«Сибирь» — «Металлург». 15.30
«Автомобилист» — «Динамо» Мн. 17.00
«Локомотив» — «Витязь». 19.00
«Торпедо» — «Йокерит». 19.00
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