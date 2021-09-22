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КХЛ: расписание и результаты матчей 22 сентября

07:30
Хоккеисты «Локомотива». Фото ХК «Локомотив», vk.com/hclokomotiv_official
Хоккеисты «Локомотива». Фото ХК «Локомотив», vk.com/hclokomotiv_official
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В среду, 22 сентября, в КХЛ будут сыграны 4 матча.

«Сибирь» — «Металлург». 15.30

«Автомобилист» — «Динамо» Мн. 17.00

«Локомотив» — «Витязь». 19.00

«Торпедо» — «Йокерит». 19.00

КХЛ: новости, статьи, расписание матчей и турнирные таблицы

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