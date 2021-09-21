Боб Хартли: «Скорее всего, Демченко начнет следующую игру»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:0).

«Что касается матча, мы действительно здорово сегодня действовали. Забросили первую шайбу, на выезде это крайне важно. Далее повели 2:0. Затем последовал великолепный и очень важный гол в большинстве. Реализовали нарушение численного состава. Второй матч подряд вижу, как работают бригады большинства, ребята проявляют волю к победе, это действительно важно. И, наверное, вдвойне важно на выезде. Я горжусь всей нашей командой.

Телегин? Мы искали замены Климу Костину. Мне хотелось в звено к Найту хороших габаритных нападающих. Я думаю, что с Цеглариком и Телегиным у нас это получилось. Телегин здорово добавляет скорости, у него есть это хоккейное чутье. Он может разыграть комбинацию, отдать передачу, забить гол, я доволен тем, что я вижу, — заявил тренер.

Отдельно он отметил игру голкипера Василия Демченко, который сделал первый «сухарь» в сезоне.

«Скорее всего, Демченко начнет следующую игру. Мы еще с Сергеем Звягиным этого не обсуждали. Но пока мое видение таково. Я придерживаюсь такой философии, что, если не ломается, не трогай, не пытайся ничего починить. Это мое убеждение по жизни и в хоккее в том числе. Это касается нападающих, обороны. Нам посчастливилось иметь двоих хороших вратарей в составе. Демченко — это настоящий, хороший конкурент Грубецу», — добавил Хартли.

Также он рассказал о статусе защитника Максима Гончарова в команде.

«Гончаров сейчас в положении седьмого защитника у нас. Благо, все здоровы. Поэтому он пока что у нас запасной», — заявил Хартли.