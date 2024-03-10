Хмелевский — о будущем в «Салавате»: «Очень больное поражение в серии, пока не хочу ничего комментировать»

Нападающий Александр Хмелевский прокомментировал свое будущее в «Салавате Юлаеве».

— У вас заканчивается контракт. Уже вели переговоры?

— Переговоров не было. Пока не знаю, что будет.

— Вы хотели бы остаться в «Салавате Юлаеве»?

— Мне нужно подумать. Мне понравились два года в команде. Но это поражение — очень больное, пока не хочу ничего комментировать.