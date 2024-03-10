Быков: «Уровень команд в КХЛ с каждым годом выравнивается»
Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» прокомментировал текущие результаты в плей-офф КХЛ.
«Уровень команд в КХЛ с каждым годом выравнивается благодаря принятым мерам и правилам со стороны руководства лиги и клубов. Плей-офф становится все интереснее! Неожиданные результаты привлекают зрителей на стадионы.
Думаю, что такая ситуация только идет на пользу нашему хоккею, так как только в серьезной и жесткой конкуренции будет необходимая эволюция и развитие. Это заставляет специалистов искать новые решения как в подготовке, тренировочном процессе, изучении соперников, ведении коучинга во время матчей, так и совершенствовать стиль игры», – сказал Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.
Во второй раз в истории КХЛ ЦСКА не прошел дальше первого раунда плей-офф. В последний раз армейцы проигрывали в первом раунде плей-офф в 2014 году.
В этом году также «Ак Барс» под руководством Билялетдинова второй раз в своей истории не смог пройти первый раунд плей-офф. Ранее это произошло в сезоне-2018/19. Тогда казанский клуб уступил «Авангарду» со счетом 0-4.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|10.03
|14:30
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 2
|10.03
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -