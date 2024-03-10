Быков: «Уровень команд в КХЛ с каждым годом выравнивается»

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» прокомментировал текущие результаты в плей-офф КХЛ.

«Уровень команд в КХЛ с каждым годом выравнивается благодаря принятым мерам и правилам со стороны руководства лиги и клубов. Плей-офф становится все интереснее! Неожиданные результаты привлекают зрителей на стадионы.

Думаю, что такая ситуация только идет на пользу нашему хоккею, так как только в серьезной и жесткой конкуренции будет необходимая эволюция и развитие. Это заставляет специалистов искать новые решения как в подготовке, тренировочном процессе, изучении соперников, ведении коучинга во время матчей, так и совершенствовать стиль игры», – сказал Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Во второй раз в истории КХЛ ЦСКА не прошел дальше первого раунда плей-офф. В последний раз армейцы проигрывали в первом раунде плей-офф в 2014 году.

В этом году также «Ак Барс» под руководством Билялетдинова второй раз в своей истории не смог пройти первый раунд плей-офф. Ранее это произошло в сезоне-2018/19. Тогда казанский клуб уступил «Авангарду» со счетом 0-4.