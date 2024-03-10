Панин заявил, что лидеры «Торпедо» не выдержали груза плей-офф

Двукратный чемпион СССР Михаил Панин поделился мнением о причинах вылета «Торпедо» из Кубка Гагарина.

«Торпедо» упустило свои шансы во втором матче плей-офф, который состоялся в Питере. Они вели 2:0, дали армейцам сравнять счет, а когда в овертайме хозяева вырвали победу, стало ясно, что это переломный момент. Все же у СКА более широкий, ровный состав, там есть, кому кого подменить. В отличие от «Торпедо». В этой команде есть явные лидеры: Атанасов, Коваленко. Они не выдержали груза плей-офф. Атанасов получил несколько силовых приемов в первых матчах, тем более он после травмы, и сник. Коваленко не такой забивной форвард. Может, ему это «подправят» в НХЛ, куда он собрался. И Летунов у них не так результативно играл, как в регулярном чемпионате», — приводит «РБ Спорт» слова Панина.

Нижегородская команда проиграла СКА со счетом 1-4 в серии первого раунда плей-офф КХЛ.