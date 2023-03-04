Нападающий «Нефтехимика» Хантер Шинкарук после поражения от «Ак Барса» во втором матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина подвел итоги выездной серии (1:4, 1-1 в серии).

«Какого играть в Казани против «Ак Барса»? Это определенно интересно и увлекательно. Две команды из Татарстана выходят и бьют на каждом участке льда. Думаю, не только нам интересно быть в этом, но и болельщикам вне Татарстана смотреть на эту серию со стороны. Если интересны мои ощущения, то это невероятное противостояние. Вы сами могли наблюдать, что творилось в этой игре — эмоции били через край. Классная серия пока складывается, мы выполнили план — взяли одну игру здесь, поэтому с хорошим настроением едем домой. Надо пользоваться преимуществом своего льда и трибун, стараться побеждать. Можно ли сказать, что во втором матче в чем-то не повезло? Скорее да, чем нет. Было неприятно пропустить на первых секундах, хороший наброс от синей и подставление. Далее еще один эпизод им удалось склонить в свою сторону — большинство и она зашла с отрицательного угла, не без везения, конечно. Но мы не опустили руки, гол в самом начале второго периода придал нам импульс», — приводит слова Шинкарука Metaratings.ru.

Следующий матч серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится 5 марта в Нижнекамске в 17:00 по московскому времени.