Чивилев оценил свою драку с Радуловым
Нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилев высказался после поражения от «Ак Барса», а также оценил свою драку с Александром Радуловым во втором матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина (1:4, 1-1 в серии).
«Были заряжены после первой встречи, это же игры плей-офф. Ничего не меняли, играли в свой хоккей. Мы ожидали, что «Ак Барс» так побежит вперед, но пропустили быстрые голы. Все было без паники, продолжили играть, как планировали изначально. Драка с Радуловым? Да не знаю, была толкотня перед воротами. Сцепились, подрались, ничего необычного. Это плей-офф, это хоккей. Кайфу ли от хоккея? Конечно, кайфую. Попали в плей-офф, но все равно хочется пройти дальше. В этом сезоне интересный чемпионат. Любая команда может обыграть соперника. В плей-офф без разницы с кем играть. Выходишь и делаешь свою работу, отдаёшься на 200%», — приводит слова Чивилева Metaratings.ru.
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|4.03
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|4.03
|14:30
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|4.03
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|4.03
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -