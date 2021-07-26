Гурков остается в «Барысе» еще на два года
10:20
«Барыс» заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Гурковым, информирует сайт клуба. Двустороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года.
Гурков выступает за команды из системы клуба с 2016 года. В прошлом сезоне форвард сыграл в КХЛ 32 матча и набрал 5 (1+4) очков. Также он сыграл 15 встреч в чемпионате Казахстана за «Номад», записав в свой актив пять передач.
Дополнительная информация:
https://www.hcbarys.kz/news/item/dmitrij-gurkov-ostayotsya-v-baryse/
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