Бывший защитник «Миннесоты» и «Монреаля» отклонил несколько предложений из КХЛ

Бывший защитник «Миннесоты» и «Монреаля» Кристиан Фолин мог продолжить карьеру в КХЛ. 30-летний швед получил несколько предложений, но решил остаться в Швеции.

«Да, предложения из КХЛ были. Но я выбрал вариант с «Фрелундой», — приводит слова Фолина Expressen.

В прошлом сезоне защитник выступал за «Векше» и в 17 матчах набрал 4 (1+3) очка.

В НХЛ Фолин отыграл 244 матча, отметившись 44 (8+36) баллами за результативность.