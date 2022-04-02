Грицюк заявил, что готов попробовать свои силы в НХЛ

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о дальнейших планах.

«Мне кажется, у всех есть мотивация играть в НХЛ, это сильнейшая лига в мире. Любой игрок хочет попробовать там свои силы, но у меня еще год контракта и мне еще надо тут поработать, чтобы стать сильнее, а потом уже можно будет говорить про отъезд. Мне для этого надо стать лучше во всех компонентах игры», — приводит слова Грицюка ТАСС.

21-летний Грицюк выступает за «Авангард» с 2020 года, его контракт завершится в апреле 2023 года. В составе «Авангарда» форвард стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

В 13 матчах нынешнего плей-офф КХЛ Грицюк набрал 10 (6+4) очков и занимает пятое место среди лучших бомбардиров.

Отметим, что хоккеист в 2019 году был выбран клубом НХЛ «Нью-Джерси» на драфте под 129-м номером.