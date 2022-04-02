Грицюк заявил, что готов попробовать свои силы в НХЛ
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о дальнейших планах.
«Мне кажется, у всех есть мотивация играть в НХЛ, это сильнейшая лига в мире. Любой игрок хочет попробовать там свои силы, но у меня еще год контракта и мне еще надо тут поработать, чтобы стать сильнее, а потом уже можно будет говорить про отъезд. Мне для этого надо стать лучше во всех компонентах игры», — приводит слова Грицюка ТАСС.
21-летний Грицюк выступает за «Авангард» с 2020 года, его контракт завершится в апреле 2023 года. В составе «Авангарда» форвард стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.
В 13 матчах нынешнего плей-офф КХЛ Грицюк набрал 10 (6+4) очков и занимает пятое место среди лучших бомбардиров.
Отметим, что хоккеист в 2019 году был выбран клубом НХЛ «Нью-Джерси» на драфте под 129-м номером.
|Финалы конференций
|Счет в серии
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Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|2.04
|17:00
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СКА – ЦСКА
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