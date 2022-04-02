Сушинский считает, что уход Хартли из «Авангарда» — существенная потеря для команды

Экс-президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением об уходе главного тренера хоккейной команды «Авангард».

«У него закончился контракт и это серьезная потеря для команды. Кого могут поставить вместо него, даже гадать не буду. Могут ли легионеры поехать за ним? Если только в Майями. Какой смысл им уходить из команды только потому что тренер уходит», — ответил Сушинский корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Хартли возглавил клуб в 2018 году. Под его руководством «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2021. Во втором раунде плей-офф-2022 клуб проиграл «Металлургу» (3-4). Срок соглашения с канадским специалистом истекает 30 апреля.