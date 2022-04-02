Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:58

Сушинский считает, что уход Хартли из «Авангарда» — существенная потеря для команды

Читать «СЭ» в

Экс-президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением об уходе главного тренера хоккейной команды «Авангард».

«У него закончился контракт и это серьезная потеря для команды. Кого могут поставить вместо него, даже гадать не буду. Могут ли легионеры поехать за ним? Если только в Майями. Какой смысл им уходить из команды только потому что тренер уходит», — ответил Сушинский корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Хартли возглавил клуб в 2018 году. Под его руководством «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2021. Во втором раунде плей-офф-2022 клуб проиграл «Металлургу» (3-4). Срок соглашения с канадским специалистом истекает 30 апреля.

Максим Сушинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Боб Хартли
0

Читайте также

Демарш Федора. Емельяненко покинул Союз ММА России из-за политики его руководства
Последний сезон «Челси» без Абрамовича: 100-миллионные долги и вылет в 1-м раунде Кубка УЕФА
«Крылья Советов» — «Уфа»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча РПЛ
«Хорошие лыжи стоят 40 тысяч, человеку из деревни надо копить шесть зарплат». Рассказ чемпионки России из села на 300 человек
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: финалы конференций КХЛ
Пулккинен и Седлак не поехали с «Трактором» на первые матчи финала Востока против «Металлурга»
Грицюк заявил, что готов попробовать свои силы в НХЛ
Генменеджер «Авангарда» уверен, что Грицюк останется в команде на следующий сезон
Форвард «Магнитки» Коробкин: «Стараюсь заряжать команду энергией и выкладываться в каждой смене»
Гомоляко — о серии с «Трактором»: «Гатиятулин всем известен оборонительным хоккеем»
Воробьев — о выходе в финал Востока «Магнитки» и «Трактора»: «Это показывает развитие хоккея в Челябинской области»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генменеджер «Авангарда» уверен, что Грицюк останется в команде на следующий сезон

Грицюк заявил, что готов попробовать свои силы в НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
1. Металлург - Трактор
0 - 0
2. Металлург - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
0 - 0
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
30.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
2.04 17:00
СКА – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости