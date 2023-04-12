Грицюк рассказал, что остался доволен самоотдачей команды в матчах с «Ак Барсом»

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк считает, что игроки команды хорошо выкладывалась на льду в матчах серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса».

«Зинэтула Хайдярович — системный тренер, возможно, в плане системы мы были слабее. Не скажу, что доволен, как завершилась серия, но я доволен, как команда выкладывалась на льду. По самоотдаче нет ни к кому вопросов. Проиграли серию, но в следующем году мы вернемся еще сильнее и злее», — приводит ТАСС слова Грицюка.

«Авангард» уступил «Ак Барсу» со счетом 1-4 в финале Восточной конференции плей-офф КХЛ.

В текущем плей-офф Грицюк провел 11 матчей, в которых набрал 4 очка (3+1).