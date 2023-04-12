Грицюк рассказал, что остался доволен самоотдачей команды в матчах с «Ак Барсом»
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк считает, что игроки команды хорошо выкладывалась на льду в матчах серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса».
«Зинэтула Хайдярович — системный тренер, возможно, в плане системы мы были слабее. Не скажу, что доволен, как завершилась серия, но я доволен, как команда выкладывалась на льду. По самоотдаче нет ни к кому вопросов. Проиграли серию, но в следующем году мы вернемся еще сильнее и злее», — приводит ТАСС слова Грицюка.
«Авангард» уступил «Ак Барсу» со счетом 1-4 в финале Восточной конференции плей-офф КХЛ.
В текущем плей-офф Грицюк провел 11 матчей, в которых набрал 4 очка (3+1).
Источник: https://tass.ru/sport/17509793
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
28.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -
Новости