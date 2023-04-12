Квартальнов рассказал, поможет ли отсутствие лимита на легионеров в минском «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о комплектовании команды к следующему сезону.

«Нет лимита? Конечно, здесь есть позитивные моменты. Мы понимаем свои возможности и должны взять тех ребят, которые подходят нам по духу. Понять и объяснить им, чего мы хотим и какими будут требования. Крэйг провел хорошую работу, мне его стиль знаком, мы как тренеры пересекались в лиге. Ставку сделаем на белорусов, будем готовить и развивать местных ребят», — приводит «Чемпионат» слова Квартального.

11 апреля стало известно о назначении Квартальнова на должность главного тренера минского клуба. Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Ак Барс». Он возглавлял казанскую команду с 2019 по 2022 год