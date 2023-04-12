В Госдуме РФ назвали высказывание американского экс-хоккеиста «Адмирала» об алкоголизме россиян шуткой
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание бывшего игрока «Адмирала» Джеймса Вишневски о том, что русские — законченные алкоголики, которые «не могут пить немного, за компанию» и «напиваются до чертиков».
«Это интервью нужно воспринимать все-таки с долей иронии. Ничего здесь серьезного нет. По праздникам ребята выпивают, да и есть традиция: после хоккейного матча все пьют пиво. Я знаю многих хоккеистов, и ни один из них не напивался до чертиков. Я лично Вишневски не знаю, но думаю, что надо воспринимать его интервью как шутку», — сказал Свищев «СЭ».
Защитник Джеймс Вишневски выступал за «Адмирал» в сезоне-2016/17. Американец провел 16 матчей за клуб из Владивостока, после чего перешел в швейцарский «Лугано».
|Финал
|Счет в серии
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Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
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СКА - ЦСКА
|2 - 3
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Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
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ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
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Локомотив - Витязь
|4 - 1
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.04
|19:00
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ЦСКА – СКА
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