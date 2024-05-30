«Адмирал» подписал контракт с защитником Нургалиевым

Защиник Эмиль Нургалиев подписал контракт с «Адмиралом», сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Нургалиев провел 54 матча за «Барыс» в КХЛ, в которых набрал 9 (2+7) очков.