Нападающий Барак продолжит выступать за «Витязь»

Нападающий Дерек Барак продлил контракт с «Витязем». Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

29-летний американец стал лучшим бомбардиром подмосковной команды в минувшем сезоне, набрав 35 (10+25) очков в 68 матчах.

«Железно! Дерек Барак — с нами! «Витязь» заполнил все легионерские вакансии», — говорится в сообщении пресс-службы.

С переподписанием американского форварда «Витязь» заполнил все пять легионерских вакансий в сезоне-2024/25.