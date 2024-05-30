Агент Заварухина: «Сейчас мы на паузе, пока решения принимаем»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Алексея Заварухина, рассказал, ищет ли работу бывший главный тренер «Трактора».

«Сейчас мы на паузе. Посмотрим, пока решения принимаем», — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.

В сезоне-2023/24 «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, однако его сменили на канадца Бенуа Гру.