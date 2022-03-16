Сергей Гомоляко: «Расстались с Олкинуорой по обоюдному согласию»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопросы о ситуации с иностранными хоккеистами в команде.

— На каких условиях клуб расстался с Юхой Олкинуорой? Может ли он приехать в следующем году?

— Все знают эту ситуацию. Юхо пришел и попросил нас. Расстались по обоюдному согласию. Следующий год зависит ни от нас, ни от него, а от того, как будет продолжаться наша жизнь дальше.

— Как чувствуют себя остальные иностранцы?

— Мы все — президент, вице-президент, тренерский штаб и администрация клуба — работаем, чтобы команда была в полном составе. Разговариваем с иностранцами, делаем все возможное, чтобы они остались. Мы попытались абстрагироваться от всей ситуации. Мы за хоккей, за спорт. Хотим играть в хоккей и побеждать.

Олкинуора выступал за «Металлург» с 2020 года. Клуб расторг контракт с 31-летним голкипером 4 марта.