«Металлург» переигрывает ЦСКА после второго периода со счетом 2:0

ЦСКА на своем льду принимает «Металлург» в третьем матче серии финала Кубка Гагарина. Гости во втором периоде увеличили преимущество в счете — 2:0.

Во втором периоде в составе «Магнитки» отличился нападающий Линус Виделль.

Отметим, что третий период «Магнитка» начнет в большинстве.

Напомним, счет в матче в первом периоде открыл форварда Брендан Лайпсик.

Пока счет в серии до четырех побед равный — 1-1. Четвертый матч серии также пройдет в Москве и состоится 22 апреля.